Union Berlin erfreut sich weiter einer exzellenten Form. Gegen Mönchengladbach feierte das Team des Schweizer Trainers Urs Fischer den 4. Pflichtspielsieg in Folge. Anthony Ujah in der 15. Minute und Sebastian Andersson kurz vor Schluss erzielten die Tore für den Aufsteiger.

Tabellenführer Mönchengladbach versuchte in der Folge zwar viel, besonders in der 2. Halbzeit fehlte es aber an den zündenden Ideen. Die Schweizer Yann Sommer und Denis Zakaria spielten bei der Borussia durch, Nico Elvedi musste nach einer Stunde angeschlagen vom Platz. Breel Embolo wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Bayern nur noch einen Punkt zurück

In der Tabelle bleibt Mönchengladbach zwar an der Spitze, liegt aber nur noch einen Punkt vor Leipzig und Bayern München. Die Leipziger kamen im Heimspiel gegen Köln zu einem 4:1-Erfolg. Emil Forsberg gelang dabei ein Doppelpack.

Die Münchner feierten einen problemlosen 4:0-Sieg in Düsseldorf. Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Serge Gnabry und Philippe Coutinho trafen. Robert Lewandwoski, der zuvor in 11 Ligaspielen immer getroffen hatte, blieb für einmal ohne Tor.

«Wölfe» siegen in Unterzahl

Wolfsburg setzte sich in Frankfurt 2:0 durch. Der VfL, bei dem Admir Mehmedi zur Pause aus- und Renato Steffen in der 77. Minute eingewechselt wurde, beendete damit eine Serie von 4 sieglosen Bundesligaspielen. Und dies, obwohl die Wolfsburger die 2. Halbzeit in Unterzahl bestreiten mussten. Marcel Tisserand war kurz vor der Pause mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.

Schalke schlug Bremen auswärts mit 2:1. Leverkusen und Freiburg trennten sich 1:1.

