Legende: Der hat Nerven Abdoulaye Touré schiesst Le Havre in letzter Sekunde zum Klassenerhalt. imago images/PsnewZ

Le Havre hat auch in der zweiten Saison seit der Rückkehr in die Ligue 1 den Klassenerhalt geschafft. Der Klub aus der Normandie verhinderte die Relegation allerdings erst in letzter Sekunde. Tief in der Nachspielzeit bekamen die Gäste in Strassburg einen Elfmeter zugesprochen.

Abdoulaye Touré übernahm die Verantwortung. In seinem 200. Spiel in Frankreichs höchster Spielklasse traf er in der 9. Minute der Nachspielzeit zum 3:2. Und Touré traf nicht irgendwie; er verlud Strassburg-Goalie Djordje Petrovic und schob mit einem Panenka zentral halbhoch ein. Der Mann hat Nerven!

Frust bei Strassburg und Reims

Zu diesem Zeitpunkt waren alle anderen Ligue-1-Partien bereits abgepfiffen. Während Le Havre in extremis den Klassenerhalt schaffte, brach auch in Lyon Jubel aus. Durch den Last-Minute-Punktverlust rutschte Strassburg auf Rang 7 ab, während Lyon als Sechster für das europäische Geschäft qualifiziert ist.

Tief sass der Frust dafür bei Stade Reims. Statt Le Havre muss nun der Klub aus der Champagne den Gang in die Relegation antreten.

