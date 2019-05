Atalanta Bergamo hat es in der eigenen Hand, sich erstmals in der Klubgeschichte für die Champions League zu qualifizieren.

Letzter Spieltag in Serie A

Spielen sie kommende Saison Champions League? Remo Freuler (r.) mit Atalantas bestem Torschützen Duvan Zapata.

Es kommt nicht aus heiterem Himmel, dass Atalanta Bergamo kurz davor steht, nach den Champions-League-Sternen zu greifen. Der Klub aus der Lombardei mit dem Schweizer Remo Freuler hat bereits in den letzten 2 Spielzeiten angedeutet, dass er auf dem Vormarsch ist.

Heimspiel in der Fremde

In der Saison 2016/17 belegte Atalanta mit einem klubinternen Punkterekord (72 Punkte) den 4. Schlussrang. Damals reichte dies aufgrund des alten Modus «nur» für die Europa League. Mittlerweile qualifizieren sich die Top 4 direkt für die Champions League. Und dazu gehört vor dem letzten Serie-A-Spieltag auch Atalanta.

Kampf um die CL-Plätze Rang/Team

Punkte

1. JUVENTUS

90 2. NAPOLI

79 3. Atalanta

66* 4. Inter Mailand

66* 5. AC Milan

65 6. AS Roma

63 *Bei Punktgleichheit zählt die Direktbegegnung (Atalanta hat gegen Inter 4 Punkte geholt)





Atalanta hat in der 38. Runde ein Heimspiel gegen Sassuolo. Wobei «Heimspiel» nicht ganz richtig ist:

Wegen des Stadionumbaus in Bergamo muss Atalanta ausweichen.

Das Spiel wird im Stadion von Sassuolo ausgetragen.

Trotz «Exil» haben Freuler und Co. die Trümpfe in ihren Händen. Bei einem Sieg steht Atalanta unabhängig von den weiteren Resultaten in der Champions League.

So spielt die Konkurrenz:

AS Roma - Parma

Inter - Empoli

SPAL - AC Milan