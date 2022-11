Nach 14 Profi-Saisons bei Barcelona kündigt Gerard Piqué seinen Rücktritt an. Am Samstag bestreitet er sein letztes Heimspiel.

«Ich habe euch etwas zu sagen»: Mit diesen Worten und einer Videobotschaft wandte sich Gerard Piqué am Donnerstag an seine Fans. Der langjährige Barcelona-Akteur beendet im Alter von 35 Jahren überraschend seine Karriere.

So kündigte der Verteidiger an, am Samstag gegen Almeria ein letztes Mal im Camp Nou in Barcelona aufzulaufen. Noch am Dienstag hatte Piqué in der Champions League beim 4:2-Sieg bei Viktoria Pilsen in der Startelf gestanden.

Die spanische Liga wird ab Mitte November wegen der WM für längere Zeit pausieren.

Ich habe immer gesagt, dass es nach Barcelona keine andere Mannschaft mehr geben würde, und so wird es auch sein.

«Ihr habt mir alles gegeben, und nun, da die Träume in Erfüllung gegangen sind, möchte ich euch sagen, dass es an der Zeit ist, diesen Kreis zu schliessen. Ich habe immer gesagt, dass es nach Barcelona keine andere Mannschaft mehr geben würde, und so wird es auch sein. Dieser Samstag wird mein letztes Spiel im Camp Nou sein.»

Kurzer Abstecher auf die Insel

Im Video, das Piqué in den sozialen Medien teilte, liess er seine gesamte Fussball-Karriere Revue passieren. Diese hatte er in der Jugendabteilung von Barcelona begonnen. Erstmals als Profi stand er allerdings für Manchester United im Einsatz. Bei den «Red Devils» kam er zwischen 2004 und 2008 allerdings nur auf 12 Einsätze, wurde zwischenzeitlich an Real Saragossa zurück nach Spanien ausgeliehen.

2008 folgte der Wechsel nach Barcelona, wo Piqué zu einer Legende reifen sollte. Schaut man sich die Zahlen seiner Karriere an, stechen folgende heraus:

615 Spiele für Barcelona (53 Tore, 15 Vorlagen)

4 Champions-League-Titel, 7 Cup-Titel und 8 Meistertitel

163 gelbe, 6 gelb-rote und 5 rote Karten

102 Länderspiele mit Spanien (5 Tore)

Weltmeister 2010, Europameister 2012

