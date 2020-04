Bundesliga will auf Politik warten

Der Spielbetrieb in der 1. und 2. Bundesliga bleibt bis auf Weiteres ausgesetzt. Die 36 Klubs seien aber «bereit», sobald die Politik den Termin für den Neustart festlege, sagte Christian Seifert, Chef der Deutschen Fussball Liga, am Donnerstag nach der Mitgliederversammlung.

«Wann dieser Zeitpunkt sein wird, darüber gab es einige Aussagen und viele Spekulationen. Für uns bleibt entscheidend, was die politisch Verantwortlichen beschliessen», so Seifert. «Deshalb liegt es nicht an uns, einen Starttermin zu beschliessen.»

Neustart im Mai?

Zuletzt war unter anderem über den 9. Mai als möglichen Neustart-Termin diskutiert worden. Die Politiker Markus Söder (CSU) und Armin Laschet (CDU) hatten dieses Datum ins Spiel gebracht. «Falls die Politik beschliesst, am 9. Mai, dann werden wir am 9. Mai bereit sein», sagte Seifert.

Selbst ein Datum festzulegen, «wäre anmassend, gehört sich auch nicht und liegt nicht an uns». Die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel konferieren am 30. April – dann könnte eine Entscheidung fallen.