Eigentlich müsste Liverpool am 4. Februar erneut im FA Cup antreten. Das passt Trainer Klopp gar nicht.

Klopp will Wiederholungsspiel im FA Cup schwänzen

Jürgen Klopp kniff verärgert die Augen zusammen, als er den ältesten Fussball-Wettbewerb der Welt auf den Stellenwert eines Schülerturniers herabwürdigte.

«Wir werden nicht da sein», erklärte der Liverpool-Trainer zum unliebsamen Wiederholungsspiel im englischen FA Cup gegen den Drittligisten Shrewsbury Town, das er und seine Stars schwänzen werden.

Pause für die Stars

Klopp müsste nach dem 2:2 seiner B-Elf gegen den Aussenseiter am Sonntag eigentlich am 4. Februar erneut ran. Das Dumme: Dann befindet sich die Premier League in der Winterpause. Schon vor 2 Wochen habe er seinen Stars versprochen, dass sie pausieren dürften. Sein Entschluss stehe deshalb fest: «Die Kids (die U23; Anm. d. Red.) werden spielen.»

Die Situation ist absurd: Die Premier League hatte den Klubs im Frühling 2019 mitgeteilt, dass sie die Pause nicht mit der Ansetzung irgendwelcher Testspiele torpedieren sollen. Doch der englische Verband FA, der den altehrwürdigen Pokal seit 1871 austrägt, hat nun ausgerechnet für die freie Zeit die ohnehin ungeliebten «Replays» angesetzt.