Liverpool scheitert im FA-Cup an Zweitligisten

Das Team von Jürgen Klopp verliert an der heimischen Anfield Road gegen Wolverhampton mit 2:1. Somit bleibt Liverpool nur noch die Meisterschaft.

Drei Tage nach dem Out im Ligacup-Halbfinale gegen Southampton scheiterte Liverpool auch im FA-Cup. Im Heimspiel der 4. Runde gegen die Wolverhampton Wanderers, den 18. der Championship, handelte sich Klopp mit diversen Ersatzspielern im Einsatz eine 1:2-Niederlage ein. Der Belgier Divock Origi konnte in der 86. Minute nur noch verkürzen. Es war dies die dritte Heimniederlage für Liverpool in Serie.