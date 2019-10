Arsenals Granit Xhaka war in der 10. Runde der Premier League beim 2:2 gegen Crystal Palace nicht zu beneiden. Erst gingen die «Gunners» bereits nach 9 Minuten mit 2:0 in Führung, ehe sie die Führung noch verspielten (32., 53.).

Xhaka, der das 1:0 nach einem Corner mit dem Kopf vorbereitet hatte, wurde in der 61. Minute ausgewechselt und von den Fans harsch verabschiedet. Von Pfiffen begleitet lief der Captain vom Feld und gestikulierte wild.

Keine weiteren Schweizer im Einsatz

Liverpool verteidigte derweil seinen Vorsprung an der Tabellenspitze von 6 Punkten auf Manchester City. Die «Reds» siegten in der Neuauflage des Champions-League-Finals gegen Tottenham 2:1. Dabei drehte das Team von Jürgen Klopp die Partie nach der Pause dank Toren von Jordan Henderson und Mohamed Salah. Harry Kane hatte die Gäste früh in Führung gebracht.

Liverpools Xherdan Shaqiri, Timm Klose bei Norwich (1:3 gegen ManUnited) und Fabian Schär bei Newcastle (1:1 gegen Wolverhampton) fehlten mit Verletzungen. Norwichs Josip Drmic sass 90 Minuten auf der Bank.