Legende: Freude beim Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Getty Images

«Die Spiele waren wirklich gut», sagte Jürgen Klopp den klubeigenen Medien des FC Liverpool. Er habe «super Tore, enge und klare Partien» und «echten Kampf» gesehen.

Es gehe für viele Teams in Deutschland «um so ziemlich alles» – exakt so, wie es beim Restart in England sein werde.

Premier-League-Klubs trainieren wieder

Klopp hat in diesen Tagen gleich doppelten Grund zur Freude. «Überglücklich» habe er auch die Wiederaufnhame des Trainings in der Premier League aufgenommen. Seit Dienstag wird wieder in Fünfergruppen trainiert. «Ich konnte es schon eine Weile nicht mehr erwarten», so Klopp.

Die Werte der Spieler und Mannschaften seien «unglaublich hoch gewesen», sagte Klopp und verwies auf Laufleistungen der Teams von 117, 118 Kilometer. Sobald es auch in England wieder losgeht, werde auch Liverpool «rennen und kämpfen füreinander, zu 100 Prozent.»