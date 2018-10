John Terry, einst Captain der «Three Lions», hat sein Karriereende publik gemacht. «Nach 23 unfassbaren Jahren als Fussballer habe ich entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um aufzuhören», schrieb der 37-Jährige bei Instagram. Terry verbrachte den Grossteil seiner Karriere bei Chelsea, ehe er in der vergangenen Saison noch in der Championship für Aston Villa auflief. Der Innenverteidiger absolvierte in seiner Karriere 492 Partien in der Premier League. und bestritt 78 Einsätze mit Englands Nationalteam.