Geboren in der kamerunischen Hauptstadt Yaoundé, kam Yvon Mvogo im Alter von 6 Jahren mit seinen Eltern nach Freiburg in die Schweiz. 2010 wechselte er in die Nachwuchsabteilung von YB. 2013 debütierte er für die Berner in der Super League. 2017 wechselte Mvogo in die Bundesliga zu Leipzig, wo er sich aber nicht durchsetzen konnte. In der Folge wurde er nach Eindhoven ausgeliehen. Seit diesem Sommer steht Mvogo nun bei Lorient zwischen den Pfosten, wo er die unangefochtene Nummer 1 ist. Mit der Schweiz nahm er an der WM 2018 in Russland und an der EURO im letzten Jahr teil. Insgesamt kommt er auf 4 Länderspiele.