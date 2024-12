Real Madrid gibt das Ruder in LaLiga nach der 1:2-Niederlage bei Athletic Bilbao wieder aus der Hand.

Mbappé scheitert erneut vom Punkt und Real verliert in Bilbao

Madrilenen patzen in LaLiga

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Das «weisse Ballett» kommt einfach nicht in Fahrt Hängende Köpfe bei Real Madrid. Reuters/Vincent West

Weil Barcelona zuletzt geschwächelt hatte, kam Real Madrid in der Tabelle von LaLiga immer näher an die führenden Katalanen heran. Vor dem Auswärtsspiel bei Athletic Bilbao lagen die «Königlichen» nach Verlustpunkten gar vor Barça, doch diesen Vorteil gab die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti am Mittwochabend bereits wieder aus der Hand.

Mbappé erneut tragische Figur

Nach dem Führungstor von Alex Berenguer in der 53. Minute bot sich Kylian Mbappé eine Viertelstunde später vom Penaltypunkt die grosse Chance zum Ausgleich. Doch der Franzose brachte den Ball aus 11 Metern – wie schon vor einer Woche in der Champions League bei Liverpool – nicht ins Tor.

Verpasstes holte Jude Bellingham in der 78. Minute nach. Doch nur zwei Minuten nach dem 1:1 legte Athletic Bilbao dank eines groben Schnitzers von Reals Federico Valverde wieder vor. Auf das 1:2 vermochte der Favorit nicht mehr zu reagieren.

Real Madrid liegt damit 4 Punkte hinter Barcelona, hat aber noch eine Partie weniger ausgetragen als der Leader. Die Reserve von Real auf Stadtrivale Atletico beträgt nur 1 Punkt.

Resultate