Das ambitionierte Inter Miami ist erfolgreich in die neue MLS-Saison gestartet. Fünf Schweizer wollen dagegenhalten.

Legende: Klarer Chef auf dem Feld Miami-Captain Lionel Messi. Imago/USA Today Network

In der ersten vollständigen Saison mit Superstar Lionel Messi gibt es für Inter Miami nur ein Ziel: den Titel in der Major League Soccer. Gestartet ist das Team von Co-Eigentümer David Beckham nach dem PR-Debakel in Asien vielversprechend: Im Auftaktspiel gegen Real Salt Lake gab es einen 2:0-Sieg. Torschützen waren Robert Taylor und Diego Gomez. Messi hatte bei beiden Treffern seinen Fuss im Spiel.

Miami hat mit dem Zuzug von «Beisser» Luis Suarez nochmals aufgerüstet und ist laut Forbes das zweitwertvollste Team der Liga hinter GC-Eigentümer Los Angeles FC, das einen 100-Millionen-Dollar-Stadiondeal abgeschlossen hat.

Schweizer Trio bei Chicago

In der Liga mit 29 Teams, die bis Oktober die 16 Playoff-Teilnehmer ausmachen, mischen auch 5 Schweizer mit: Xherdan Shaqiri und Maren Haile-Selassie erhalten bei Chicago Fire Verstärkung durch Lugano-Leihspieler Allan Arigoni. Keeper Roman Bürki ist Captain von St. Louis City, der unverwüstliche Stefan Frei nimmt seine 16. MLS-Saison zwischen den Pfosten der Seattle Sounders in Angriff.