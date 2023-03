Legende: Ist in den USA erfolgreich gestartet Torhüter Roman Bürki. imago images/Sports Press Photo

Im Juli 2022 unterschrieb Roman Bürki nach sieben Jahren bei Borussia Dortmund einen Vertrag bis Ende 2025 bei St. Louis City. Das neu gegründete Team stieg auf die kürzlich gestartete Saison hin in die Major League Soccer ein. Mit dem Deutschen Lutz Pfannenstiel ist beim Klub aus Missouri ein in der Schweiz ebenfalls bestens Bekannter als Sportdirektor engagiert.

Am 26. Februar führte Bürki sein Team als erster Captain des Klubs bei der Premiere in Austin auf den Platz. Mit einem 3:2-Erfolg gelang Bürki und Co. ein Einstand nach Mass.

Bürki zweimal in Folge ohne Gegentor

Einen Monat und weitere vier Spiele später steht St. Louis mit dem Punktemaximum von 15 Zählern an der Spitze der Western Conference. Nach dem Erfolg in Austin reihte der Klub Siege gegen Charlotte, Portland, San Jose und Salt Lake aneinander.

Entscheidenden Anteil am guten Lauf hat auch Bürki. Nachdem er in den ersten drei Spielen noch vier Gegentore kassiert hatte, hielt er seinen Kasten in den letzten beiden Partien rein. In der Offensive brillierte der Brasilianer Joao Klauss mit fünf Toren in fünf Spielen.