Legende: Ist gezwungen, seine Karriere viel zu früh zu beenden Enock Mwepu. IMAGO / Shutterstock

Seine Abwesenheit in den letzten 4 Premier-League-Spielen von Brighton liessen nichts Gutes erahnen. Und doch sorgte die Meldung vom sofortigen Rücktritt von Enock Mwepu am Montag für grosse Bestürzung in der Fussball-Welt, speziell in England.

00:35 Video Ex-Trainer Potter über den Rücktritt von Mwepu (engl.) Aus Sport-Clip vom 10.10.2022. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Risiko zu gross

Noch vor wenigen Wochen stand der Mittelfeldspieler aus Sambia auf dem Platz. Bei seinem letzten Einsatz am 4. September bereitete Mwepu beim 5:2-Sieg von Brighton gegen Leicester ein Tor vor. In den Folgetagen wurde er auf dem Flug nach Sambia zum Nationalteam krank. Bei Untersuchungen wurde eine erbliche Herzerkrankung festgestellt. Eine Fortsetzung der Laufbahn würde zu einem «extrem hohen Risiko» führen.

In einem Statement verabschiedete sich der erst 24-jährige Mwepu von seinen Fans: «Dank Gott durfte ich meinen Traum leben. Doch leider gehen manche Träume zu Ende», heisst es in der emotionalen Nachricht unter anderem. In 27 Partien für Brighton gelangen Mwepu 3 Tore, das schönste zweifelsohne in der letzten Saison an der Anfield Road gegen Liverpool.