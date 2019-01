Nach der 15. Runde führte Manchester City die Premier-League-Tabelle mit 2 Punkten vor Liverpool an. Doch der Wind hat gedreht auf der Insel.

0:2 vs. Chelsea

2:3 vs. Crystal Palace

1:2 vs. Leicester

Der Titelverteidiger strauchelte in den letzten 5 Partien gleich 3 Mal. Die «Reds» dagegen, in dieser Saison noch ohne Meisterschafts-Niederlage, marschierten weiter. Das Klopp-Team steht bei 9 Siegen in Serie und einem Torverhältnis von 27:3 in dieser Phase.

So ist für Liverpool aus 2 Zählern Rückstand ein Vorsprung von 7 Punkten geworden. Am Donnerstag kommt es im Etihad Stadium zum Direktduell. Nebst dem aktuellen Hoch spricht für die Gäste, dass sie sich von den Himmelblauen seit 5 Partien nicht mehr bezwingen lassen mussten.

Im Man-City-Lager ist die Zuversicht trotz heikler Mission gross:

Wir haben die Chance, jetzt auf 4 Punkte zu verkürzen. Und dann glaube ich schon, dass die Saison noch lang genug ist, um die Hypothek noch wettzumachen.

Anders als der Deutsche wehrt sich Vincent Kompany dagegen, von einem Schlüsselspiel zu reden.

Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der das nicht so sieht – aus dem simplen Grund, weil wir erst 3 Mal unter unserem Niveau gespielt haben.

Der Belgier fügt sogar an: «Selbst wenn du 10 Punkte zurückliegst, muss der Gegner nur einen schlechten Monat einziehen, und es sieht wieder anders aus ...»