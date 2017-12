Manchester City ist nicht zu bremsen

Samstag, 23. Dezember 2017, 21:24 Uhr, aktualisiert um 23:13 Uhr

Manchester City baut seine Rekordserie in der Premier League weiter aus. Das 4:0 in Bournemouth war bereits der 17. Sieg in Folge. Xherdan Shaqiris Stoke gelingt ein Befreiungsschlag, die United ist im späten Pech.

Bild in Lightbox öffnen. Manchester City beendete die Vorrunde gegen Bournemouth mit einem standesgemässen 4:0. Der Argentinier Sergio Agüero erzielte seine Saisontreffer 11 und 12. Die Bilanz des Leaders nach der Hälfte des Pensums in der Liga liest sich überragend: 55 von 57 möglichen Punkten, 60 erzielte Treffer bei nur zwölf Gegentoren. Der Gegner des FC Basels in den Champions-League-Achtelfinals ist auf Titelkurs. United im späten Pech Weniger Glück war dem Lokalrivalen der «Citizen» beschieden: Manchester United führte in Leicester nach einem Doppelpack von Juan Mata lange 2:1 Nach der Gelb-Roten Karte gegen den nur 15 Minuten zuvor eingewechselten Daniel Amartey schien die Sache gegessen. Doch in der 94. Minute gelang dem 1,94-m-Hünen Harry Maguire doch noch der Ausgleich für die «Foxes». Stoke beendet Niederlagenserie Stoke City gelang beim 3:1 gegen West Bromwich Albion im Kampf am Strich ein Befreiungsschlag. Nach 3 Niederlagen in Folge stand Trainer Mark Hughes zuletzt mächtig in der Kritik. Dank Toren von Joe Allen, Eric Choupo-Moting und dem für Xherdan Shaqiri eingewechselte Ramadan Sobhi kann der Coach erst einmal aufatmen. Kane mit Hattrick Mann des 19. Spieltags war Harry Kane. Der englische Nationalspieler erzielte beim 3:0 von Tottenham Hotspur gegen Burnley alle 3 Treffer und schloss in der Torschützenliste zu Ex-Basel-Spieler Mohamed Salah auf. Audio «Manchester Citys Rekordserie (Radio SRF 1, Bulletin von 22:10 Uhr, 23.12.17)» abspielen. Audio «Manchester Citys Rekordserie (Radio SRF 1, Bulletin von 22:10 Uhr, 23.12.17)» in externem Player öffnen. Audio 1 Manchester Citys Rekordserie (Radio SRF 1, Bulletin von 22:10 Uhr, 23.12.17) 0:17 min aus Sportradio vom 23.12.2017 Sendebezug: Radio SRF 1, Abendbulletin, 23.12.17, 22:10 Uhr

sda/pwi/pro