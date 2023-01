Am Samstag steigt im Old Trafford das Manchester-Derby. City ist Favorit, doch United in Form.

Legende: Zeigt sich in starker Form Marcus Rashford. IMAGO / PA Images

Die Hauptprobe für das Manchester-Derby ist City gehörig missglückt. Am Mittwoch unterlagen die «Skyblues» im Ligacup-Viertelfinal mit 0:2 beim FC Southampton. Besser machte es der Stadtrivale: Gegen das unterklassige Charlton Athletic gab sich United beim 3:0-Sieg keine Blösse.

Dass die Form stimmt, zeigen die «Red Devils» schon länger. Mit dem Sieg im Cup haben sie nun wettbewerbsübergreifend 8 Siege aneinandergereiht. Überragender Mann in dieser Zeit war Stürmer Marcus Rashford. In den letzten 6 Spielen erzielte er 7 Tore, war in jeder Partie erfolgreich. Ihn zu stoppen wird also für City zur Herausforderung.

Derbys sprechen für City

Doch auch City wird mit einem guten Gefühl ins Derby gehen. Die letzten 3 Stadtduelle konnten sie alle gewinnen, zuletzt gab es im Oktober einen krachenden 6:3-Erfolg. Phil Foden und Erling Haaland erzielten jeweils einen Hattrick.

Vor allem der Norweger wird wohl alles daran setzen, auch in diesem Derby wieder zu reüssieren. Denn bei seinen letzten beiden Einsätzen im City-Dress blieb er torlos – das gab es seit seinem Wechsel noch nie.