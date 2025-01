Manchester United in der Krise

«Wir sind wohl das schlechteste Team in der Klubgeschichte», sagte Ruben Amorim nach der 1:3-Heimpleite gegen Brighton & Hove Albion, «das müssen wir realisieren und vor allem ändern.»

Die drastische Wortwahl des Trainers von Manchester United kommt nicht von ungefähr:

6 Niederlagen in 12 Heimspielen resultierten für Manchester zuletzt vor 131 Jahren.

Zu einem so frühen Zeitpunkt der Meisterschaft hatte United zuletzt vor 35 Jahren schon eine zweistellige Anzahl von Niederlagen.

In 11 Punktspielen holte Amorim nur 3 Siege und 2 Remis

«Wir müssen uns bewusst machen, dass wir dabei sind, jeden Negativrekord zu brechen. So viele verlorene Spiele sind inakzeptabel für jeden Premier-League-Klub – und erst recht für Manchester United», polterte Amorim weiter.

Legende: Bislang noch nicht der erhoffte Heilsbringer für United Trainer Ruben Amorim imago images/Sports Press Photo

Doch der Portugiese will weiterhin an seiner Spielphilosophie festhalten, obwohl Manchester United nur noch auf Rang 13 liegt: «Ich werde nichts ändern, egal was passiert. Aber ich bin auch nicht naiv: Wir müssen diese Phase überstehen, wir müssen jetzt überleben.»

