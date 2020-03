Die Premier-League-Spitzenklubs Manchester United und City unterstützen angesichts der Corona-Krise Lebensmittelbanken mit einer gemeinsamen Spende von 100'000 Pfund (rund 115'000 Franken). Das Geld geht dabei an die Wohltätigkeitsorganisation Trussell Trust, die sich für die Vergabe von Lebensmitteln an hilfsbedürftige Personen einsetzt.

Zaha und Co. stellen Wohnraum zur Verfügung

Wilfried Zaha stellte im Kampf gegen das Coronavirus mehrere Wohnungen in London für medizinisches Personal gratis zur Verfügung. «Wenn du Gutes tust, wird dir Gutes widerfahren», erklärte der Stürmer von Crystal Palace der Times: «Ich will bei jeder Gelegenheit helfen, besonders in dieser verrückten Zeit, die wir durchleben.» Zaha besitzt etwa 50 Immobilien.

Zuvor hatte bereits TV-Experte und United-Legende Gary Neville 176 Zimmer in 2 Hotels, bei denen er Mitbesitzer ist, in Manchester zur Verfügung gestellt. Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch tat es ihm mit 72 Zimmern im klubeigenen Millennium Hotel gleich.