Jürgen Klopp war mächtig angefressen – und sprach Klartext: «Ich bin nicht dumm», entgegnete der Teammanager des FC Liverpool auf die Reporterfrage nach der verbliebenen Titelchance der «Reds»: «Die Antwort ist ziemlich einfach: Wenn wir so wie in der ersten Hälfte spielen, wieso sollten wir die Liga gewinnen?»

Es fühlt sich beschissen an, 100 Prozent.

Wenige Minuten zuvor hatte Klopp in Tausende versteinerte Gesichter geblickt. Auf dem Platz, auf der Bank, auf der Tribüne – überall in Anfield regierte Fassungslosigkeit, eine Stimmung wie nach einem Abstieg. Die Tragweite der 0:1-Heimpleite gegen Kellerteam Crystal Palace, sie war allen, die es mit den «Reds» halten, nach Abpfiff schmerzlich bewusst geworden.

Klopps Abgang ohne weiteren Titel?

Liverpool, das vor Wochen noch vom Triple träumte, droht die nächsten Titel zu verspielen – und dem scheidenden Kult-Coach ein Abgang ohne wichtige Trophäe. «Es fühlt sich beschissen an, 100 Prozent», haderte Klopp nach der zweiten folgenschweren Heimpleite in Folge.

Am Donnerstag hatte der LFC beim 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Atalanta Bergamo einen möglichen europäischen Titel so gut wie verschenkt – und im FA Cup ist Liverpool bereits ausgeschieden.

Liverpool blamiert sich zuhause gegen Atalanta
Klopp: «Kritik ist ok, damit müssen wir umgehen können»

Arsenal wird «getestet»

Ähnlich düster sieht die Lage bei Arsenal aus. Nach dem 0:2 zuhause gegen Aston Villa musste Arsenal die Tabellenführung an Manchester City abtreten. Und in der Champions League steht am Mittwoch in München nach dem 2:2 im Hinspiel eine Herkules-Aufgabe an.

«Das ist jetzt ein grosser Test für uns», sagte «Gunners»-Coach Mikel Arteta drei Tage vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern: «Wenn man die Premier League und die Champions League gewinnen will, muss man aufstehen.»

Arsenal und die Bayern schenken sich im Hinspiel nichts
Arteta: «Nun ist der Moment aufzustehen»

Natürlich ist noch lange nicht aller Tage Abend bei Liverpool und Arsenal. In der Premier League sind noch 6 Spieltage zu absolvieren, in den Europacup-Rückspielen Exploits möglich. Doch sollte sich in beiden Fällen ein «Worst-Case-Szenario» ereignen, wird man Ende Saison auf diese eine Woche zurückblicken, in welcher 2 mögliche Titel verspielt wurden.

Manchester City träumt vom (erneuten) Triple

Ganz anders die Gemütslage bei Manchester City. In der Liga liegen die «Citizens» nach einem 5:1-Pflichtsieg gegen Aufsteiger Luton Town nun auf Meisterkurs und im Champions-League-Viertelfinal trotzten die Engländer Real Madrid im Viertelfinal-Hinspiel ein 3:3 ab. Im FA Cup steht die Guardiola-Elf im Halbfinal (gegen Chelsea).

Der Traum vom (erneuten) Triple lebt stärker denn je. Schon 2023 hatte ManCity die Meisterschaft, die Champions League und den FA Cup gewonnen.