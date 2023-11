Legende: Nickt wuchtig ein Manuel Akanji (r.). IMAGO / Shutterstock

Chelsea und Manchester City haben sich in London in der 12. Premier-League-Runde in einer verrückten Partie mit 4:4 getrennt. Die Gäste gingen dreimal in Führung, das Heimteam steckte aber nie auf und kam jeweils zum Ausgleich.

Den Schlusspunkt des Spektakels setzte Cole Palmer mit dem achten Treffer des Abends in der Nachspielzeit (90.+5) mittels Penalty.

Akanji nickt zum 2:2 ein

Nachdem Erling Haaland den Torreigen in der 25. Minute vom Punkt eröffnet hatte, drehten Thiago Silva (29.) und Raheem Sterling (37.) die Partie zugunsten der «Blues».

Kurz vor der Pause stand Manuel Akanji im Mittelpunkt, als sein Kopfball nach einer Flanke von Bernardo Silva wuchtig zum 2:2 einschlug. Damit reüssierte der Nati-Verteidiger im zweiten Meisterschaftsspiel in Serie.

Mit dem Remis bleibt ManCity Spitzenreiter in der Tabelle – einen Zähler vor Liverpool (3:0 gegen Brentford) und Arsenal (3:1 gegen Burnley) sowie deren zwei vor Tottenham (1:2 gegen Wolverhampton). Chelsea bleibt im Klassement im Mittelfeld hängen.