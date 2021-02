Villas-Boas: «Ich will kein Geld, ich will einfach nur gehen»

André Villas-Boas hat den Verantwortlichen des Ligue-1-Klubs am Dienstagmittag seinen sofortigen Rücktritt als Trainer angeboten. Als Grund für seinen Entscheid nannte der Portugiese die Ereignisse der letzten Tage. Mit den aktuellen Transfers zeigte er sich nicht einverstanden.

Am Abend nun hat Marseille verkündet, dass sich die Wege von Trainer und Klub trennen. Diese Entscheidung sei «angesichts der jüngsten Entwicklungen unumgänglich geworden», schrieb der Klub.

Wüste Szenen am vergangenen Wochenende

«Ich will nichts vom Klub, kein Geld. Ich will einfach nur gehen», hatte Villas-Boas, der die Franzosen im Mai 2019 übernommen hatte, zuvor an einer Pressekonferenz gesagt.

Marseille, Champions-League-Sieger von 1993, ist in der Tabelle der Ligue 1 nach zuletzt 3 Niederlagen aus den Europapokalrängen gerutscht. Am letzten Samstag hatten gemäss einer Polizeimeldung rund 300 Fans das Trainingsgelände von «OM» gestürmt. Dabei sei die Lage für die anwesenden Spieler, Mitarbeiter und Sicherheitskräfte «lebensbedrohlich» gewesen.