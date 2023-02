Legende: Harry Haddock So heisst der Fisch, den die Fans von Grimsby Town auf den Tribünen präsentieren. Imago/Shutterstock

Die Fans von Grimsby Town sind empört – und der Klub auch: Der Premier-League-Klub Southampton hat dem Viertligisten mitgeteilt, dass die Gästefans im Cup-Achtelfinal am 1. März ihre traditionellen aufblasbaren Fische nicht ins Stadion mitnehmen dürfen.

Grimsby-Fans präsentieren sich in den Stadien oft mit dem Fisch namens «Harry Haddock». Der Klub wird wegen der starken Fischfang-Industrie in der 85'000-Einwohner-Stadt an der Nordsee auch «Mariners» genannt.

Fans empört

Fans bekundeten auf Social Media ihre Enttäuschung und machten sich in Wortspielen über die sportliche Misere des derzeitigen Premier-League-Schlusslichts Southampton lustig. «I'd have thought they would have bigger fish to fry» (Ich hätte gedacht, sie hätten Wichtigeres zu tun), schrieb ein User.

«Wir teilen den unvermeidlichen Frust unserer Fans über diese Entscheidung», teilte Grimsby mit. «Aber wir wissen, dass ihr uns bei unserer ersten Achtelfinal-Teilnahme seit 1996 brillant unterstützen werdet.»