Legende: Wird weiterhin in der österreichischen Bundesliga verteidigen Gregory Wüthrich. imago images/Eibner Europa

Gregory Wüthrichs Karriere verlief nicht stromlinienförmig, hätte aber über verschlungene Wege dennoch in die deutsche Bundesliga führen können. Der 28-jährige Innenverteidiger stand nach 3 Jahren bei Sturm Graz kurz vor einer Unterschrift bei Augsburg. Doch der Deal platzte auf der Ziellinie: Wüthrich bestand den Medizincheck beim Team von Ruben Vargas nicht.

«Wir wissen, dass es Gregorys Traum war, in einer europäischen Topliga zu spielen. Wir hätten ihm dabei auch keine Steine in den Weg gelegt», sagte Sturms Sportchef Andreas Schicker dazu. Das gesundheitliche Problem ist offenbar nicht gravierend. «Wir erwarten ihn ganz normal im Mannschaftstraining in Graz zurück», so Schicker.

YB, GC, YB, Perth, Graz

Wüthrich startete seine Profi-Karriere in der Super League bei YB und war kurz auch an GC ausgeliehen. 2019 verliess er Bern und heuerte in Australien bei Perth Glory an, bevor er sich in Österreich zum unumstrittenen Stammspieler entwickelte. Bei Sturm hat Wüthrich noch einen Vertrag bis 2025.