Die brasilianische Ikone Ronaldo kommt als Klubboss aus dem Feiern nicht mehr heraus. Knapp 4 Monate nach dem Aufstieg mit Real Valladolid in Spanien brachte der dreifache Weltfussballer auch Cruzeiro EC aus Belo Horizonte nach 3 Jahren Zweitklassigkeit zurück ins brasilianische Oberhaus.

Nach dem 3:0 gegen Vasco da Gama kann Cruzeiro nicht mehr von den 4 Aufstiegsrängen verdrängt werden. Das vorläufige Ende der Leidenszeit für den Traditionsklub erlebten knapp 60'000 Fans im überfüllten Mineirao-Stadion.

Ronaldo, dem die Fans mit einer beeindruckenden Choreo huldigten, bekam so am Donnerstag das erhoffte Geschenk zum 46. Geburtstag. «Was für eine unvergessliche Nacht», twitterte er.