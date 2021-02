Für die Pokal-Sensation gegen Bayer Leverkusen hat der arg ramponierte Rasen im Stadion von Rot-Weiss Essen noch gereicht, jetzt wurde der Platz erst einmal gesperrt. «Aufgrund unzureichender Platzverhältnisse sieht sich der Stadionbetreiber gezwungen, den Stadionrasen bis einschliesslich Sonntag zu sperren», teilte der Regionalligist am Donnerstag mit.

Damit muss das für Samstag angesetzte Topspiel an der Hafenstrasse gegen Borussia Dortmund II abgesagt werden. RWE mit dem Schweizer Captain Marco Kehl-Goómez liegt als Tabellen-Zweiter zwei Punkte hinter dem BVB, hat aber ein Spiel weniger ausgetragen. Essen war am Dienstag durch ein 2:1 nach Verlängerung gegen den Vorjahresfinalisten Leverkusen in den Viertelfinal des DFB-Pokals eingezogen.