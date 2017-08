Meister Chelsea findet auf die Siegesstrasse zurück

Dank 2 Toren von Marcos Alonso hat sich Chelsea am 2. Premier-League-Spieltag gegen Tottenham durchgesetzt. Auch Aufsteiger Huddersfield Town war erfolgreich.

«Man of the Match» des ersten Premier-League-Spiels im Wembley überhaupt war Marcos Alonso. Der Chelsea-Flügel schoss beim 2:1 gegen Stadtrivale Tottenham beide Tore für die «Blues». Vor allem sein Freistosstreffer in der ersten Halbzeit war äusserst sehenswert.

Tottenhams Heimserie gerissen

Für die «Spurs», die ihre Heimspiele aufgrund des Neubaus ihres Stadions zurzeit im Wembley austragen, ging eine Serie von 14 Heimsiegen zu Ende. Chelsea korrigierte derweil die 2:3-Auftaktschlappe gegen Burnley.

Huddersfield weiterhin makellos

Im Aufsteiger-Duell setzte sich Huddersfield Town gegen Newcastle United mit 1:0 durch. Das vom Deutschen David Wagner gecoachte Team steht damit nach 2 Runden ungeschlagen auf Rang 2.