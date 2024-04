«Uns muss bewusst sein, dass wir ab heute über den Titel reden können, weil wir wirklich Geschichte schreiben können», sagte Mittelfeldspieler Granit Xhaka am Samstag nach dem 1:0 auswärts gegen Union Berlin, dem 41. Pflichtspiel hintereinander ohne Niederlage von Leverkusen.

Die Rechnung ist für die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso ganz einfach: Mit einem Sieg am kommenden Sonntag gegen Werder Bremen ist Leverkusen in jedem Fall erstmals Meister.

Legende: Eilen von Erfolg zu Erfolg Granit Xhaka (2.v.l.) und seine Leverkusener. IMAGO / Team 2

Verlier tags zuvor der schwer kriselnde Verfolger Bayern München gegen Köln sowie der VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt, kann am Rhein sogar schon vorzeitig gefeiert werden.

Angriffslustige Worte des Nati-Captains

Leverkusens Vorsprung beträgt 16 Punkte; 18 Zähler sind noch zu vergeben. In Leverkusen flüchtet sich seit diesem Wochenende niemand mehr in zurückhaltende Fussball-Floskeln. Das Selbstbewusstsein ist sogar so gross, dass mittlerweile das mögliche Triple offen angesprochen wird.

Legende: Erfolgreicher Dirigent Bayer-Coach Xabi Alonso. IMAGO / Matthias Koch

«Wir hatten Ziele. Eines war der Pokalfinal. Ziel Nummer eins erreicht. Am Wochenende können wir Ziel Nummer zwei erreichen. Und dann kommt hoffentlich auch Ziel Nummer drei: In der Europa League so weit wie möglich kommen beziehungsweise auch was holen», sagte der Schweizer Nati-Captain Xhaka.

«Wenn wir so weitermachen, ist alles möglich»

«Je eher wir deutscher Meister werden, desto mehr können wir uns noch auf die Europa League konzentrieren.» Im Pokalfinal gegen das unterklassige Kaiserslautern ist Bayer klarer Favorit. Der Meistertitel ist so gut wie sicher, und im Viertelfinal der Europa League ist West Ham United der Aussenseiter.

«Wir sind nicht unschlagbar, aber wenn wir so weitermachen mit der Mentalität, so bodenständig täglich unsere Arbeit leisten wie bisher, ist alles möglich», sagte Xhaka angriffslustig. Nur ein Titel reicht den Leverkusenern in dieser bislang fabelhaften Saison nicht.