Meisterrennen in der Ligue 1

Legende: Nach dem erlösenden 2:0 für Lille Torschütze Burak Yilmaz (links) feiert mit seinen Teamkollegen Renato Sanches (Mitte) und Yusuf Yazici. Keystone

Den letzten Schritt zum Titelgewinn in der Ligue 1 machte Lille mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen Angers. Jonathan David stellte die Weichen früh und traf schon nach 10 Minuten zur Führung. Quasi mit dem Pausenpfiff erhöhte Burak Yilmaz vom Penaltypunkt aus auf 2:0. Von Nervenflattern keine Spur bei den Nordfranzosen, denn der Anschlusstreffer fiel erst tief in der Nachspielzeit.

So wurde der 2:0-Pflichtsieg von Paris St-Germain beim Tabellen-16. Brest in der 38. und letzten Meisterschaftsrunde obsolet. Der Hauptstadtklub bleibt um einen Punkt hinter dem Spitzenreiter mit Christophe Galtier an der Seitenlinie und ist seine Vormachtstellung im Land los.

Lille wie zuletzt 2011 und erstmals seit 1933

PSG gewann zuletzt 3 Meisterschalen in Serie und eroberte den Titel seit 2013 7 Mal. Nun aber ist Lille an der Macht – erstmals wieder seit exakt 10 Jahren. Insgesamt steht der OSC bei 4 Meistertiteln. Schon 1933 war Lille erster offizieller Champion des Landes geworden, damals aber noch unter SC Fives vor der Fusion.