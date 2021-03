In einem Interview äussert sich David Beckham zu seinem Bestreben, die grossen Namen des Fussballs in die MLS zu Inter Miami zu locken.

Legende: Will bei Inter Miami etwas Grosses aufbauen David Beckham. Getty Images

David Beckham denkt weiter an eine Verpflichtung von Weltstars wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oder Neymar für seinen MLS-Klub Inter Miami. Der ehemalige englische Nationalspieler setzt dabei nicht zuletzt auf die Zugkraft der Stadt.

Diskussionen über das hochkarätige Trio habe es «von Beginn an gegeben», sagte Beckham in einem Interview mit ESPN. Für die Spieler sei die Frage, ob sie nach dem Ende ihrer Karriere in Europa nach Miami kommen wollten, «ehrlicherweise gar nicht so schwierig» zu beantworten: Die Stadt ziehe Spieler an, «die in Europa Stars waren».

Alter Wegbegleiter übernimmt Trainerposten

Beckham ist Miteigentümer von Inter Miami. Der Klub spielte im vergangenen Jahr seine erste MLS-Saison. Dafür hatte Miami unter anderem Gonzalo Higuain und Blaise Matuidi unter Vertrag genommen. Dennoch scheiterte die Mannschaft bereits in der 1. Playoff-Runde.

Für die kommende, Mitte April beginnende Spielzeit hat Beckham mit Phil Neville schon einen alten Bekannten aus ManUnited-Zeiten als neuen Trainer engagiert.