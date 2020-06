Juventus Turin und der FC Barcelona haben am Montag die bislang teuersten Transfers des Sommers perfekt gemacht.

Legende: Künftig in der Serie A engagiert Der brasilianische Nationalspieler Arthur Melo. imago images

Juventus Turin und Barcelona haben am Montag einen millionenschweren Spieler-Tausch besiegelt. Der brasilianische Mittelfeldspieler Arthur verlässt Barcelona und wechselt für 72 Millionen Euro plus allfällige Boni in Höhe von 10 Millionen Euro zum italienischen Rekordmeister.

Im Gegenzug stösst Juves Mittelfeldspieler Miralem Pjanic zu den Katalanen. Der bosnisch-herzegowinische Nationalspieler kostet 60 Millionen Euro (plus 5 Millionen Erfolgs-Boni).

Buffon und Chiellini verlängern Torwart-Oldie Gianluigi Buffon verlängert seine Karriere um ein weiteres Jahr und bleibt Juventus Turin mindestens bis 2021 erhalten. Kein Spieler hat in der Klubhistorie mehr Serie-A-Spiele absolviert als der 42-Jährige. Auch der 35-jährige Captain Giorgio Chiellini unterschrieb beim italienischen Rekordmeister bis zum Ende der kommenden Saison.

CL-Finalturnier mit altem Klub

Die gewaltigen Ablösesummen sollen dabei verteilt auf 4 Jahre in Raten gezahlt werden. Beide Profis werden die aktuelle Saison noch mit ihren bisherigen Klubs zu Ende spielen, erst nach dem Champions-League-Finalturnier im August werden die Wechsel vollzogen.

Der 30-jährige Pjanic unterschrieb bei Barça für 4 Jahre, sein Arbeitspapier enthält eine Ausstiegsklausel von 400 Millionen Euro. Arthur erhält in Turin einen 5-Jahres-Vertrag bis Sommer 2025.