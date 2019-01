Xherdan Shaqiri durfte in der 22. Runde der Premier League von Anfang an ran. Seine auffälligste Szene in Brighton hatte der Schweizer, der in der 72. Minute ausgewechselt wurde, als er in der 27. Minute mit einem Kopfball knapp das 1:0 verpasste.

Bis zur Führung mussten sich die «Reds» dann bis zur 50. Minute gedulden. Pascal Gross holte im Strafraum Mo Salah ungestüm von den Beinen. Der Ägypter trat selber an und traf sicher zum 1:0.

Dabei blieb es bis zum Schluss, womit Liverpool seinen Vorsprung auf das zweitplatzierte ManCity (zumindest bis Sonntag) wieder auf 7 Punkte ausbaute.

Xhaka mit ungewollter Vorlage

Arsenal kassierte beim 0:1 gegen West Ham bereits die 3. Niederlage aus den letzten 6 Meisterschaftsspielen. Das einzige Tor der Partie fiel in der 48. Minute – und Granit Xhaka spielte dabei ungewollt eine Hauptrolle: Der Nati-Spieler köpfelte eine Hereingabe auf den Fuss von West Hams Samir Nasri. Der ehemalige «Gunner» leitete im Strafraum zu Declan Rice weiter, der einnetzte. Nasri kam damit zu einem Traum-Comeback in der Premier League.