In der Coppa Italia gastiert Parma Calcio bei Inter Mailand. Es ist ein vorläufiges Highlight nach einer turbulenten Zeit.

Legende: Spielt bei Parma in Italien Simon Sohm. imago images/ZUMA Press

Ein Auf und Ab: So könnte man die letzten Jahre von Parma Calcio beschreiben. Als der FC Parma 2015 als insolvent erklärt worden war, folgte die Neugründung unter dem Namen Parma Calcio. Damit einher ging der Abstieg in die Serie D.

Unter dem neuen Namen blühten die Parmesaner wieder auf. 3 Aufstiege de suite folgten – Parma Calcio spielte 2018 wieder in der Serie A. Bereits in der 2. Saison im Oberhaus der erneute Bruch: Mit 24 Niederlagen und nur 20 Punkten aus 38 Spielen verabschiedete sich Parma wieder in die Serie B.

Sohm und sein Teamkollege Buffon

Damals bereits dabei: Der Schweizer Simon Sohm. Nach dem Abstieg stiess auch noch ein gewisser Gianluigi Buffon zu seinem Jugendklub zurück. Allerdings: Bei Buffons Karrierestart 1994 hiess der Klub aus Norditalien sogar noch AC Parma.

Am Dienstagabend steht in der 3. Runde der Coppa Italia für Parma ein Auswärtsspiel bei Inter Mailand an. Das grosse Scheinwerferlicht ist somit für ein Spiel zurück. Nicht darin stehen wird Buffon: Der 44-Jährige schlägt sich mit einer Oberschenkelverletzung herum.

Die letzten 5 Auftritte von Parma bei Inter Mailand Box aufklappen Box zuklappen Statistisch gesehen schlug sich Parma in der Vergangenheit zu Gast im Giuseppe-Meazza-Stadion überdurchschnittlich gut. Seit 2013 wurden 5 Partien absolviert, woraus 4 Unentschieden und 1 Sieg resultierten.