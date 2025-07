René Weiler kehrt ins Trainerbusiness zurück. Der Zürcher heuert in Washington bei D.C. United an.

Legende: Hat einen neuen Job René Weiler. Keystone/Anthony Anex

Nach seinem Abgang als Sportdirektor bei Servette hat René Weiler eine neue Aufgabe. Der 51-Jährige übernimmt den Trainerjob bei D.C. United. Dies gab der Klub aus Washington bekannt. Weiler wartet noch auf seine Arbeitsbewilligung, wird aber Interimscoach Kevin Flanagan in Kürze ablösen.

«D.C. United ist ein Klub mit einer stolzen Geschichte und leidenschaftlichen Fans. Ich glaube an das Projekt, das hier entsteht», lässt sich Weiler in der Mitteilung zitieren. Er wolle mit dem Klub in Zukunft wieder um die Meisterschaft kämpfen. Mit nur 19 Punkten aus 22 Spielen belegt D.C. United in der Eastern Conference der Major League Soccer nur den 13. Tabellenrang und droht die Playoffs zum sechsten Mal in Folge zu verpassen.

Der ehemalige Klub von Wayne Rooney ist seit der Ligagründung in der MLS vertreten und wurde viermal Meister. Der letzte Titel geht allerdings auf das Jahr 2004 zurück. Weiler führte 2017 Anderlecht als Trainer zum Meistertitel in Belgien. Vor einem Jahr gewann er mit Servette den Schweizer Cup.