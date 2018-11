Die Regular Season der Major League Soccer in den USA ist vorbei. In der Nacht auf Donnerstag starteten die Playoffs. Welche Schweizer sind noch dabei? Für wen ist die Saison zu Ende? In der Bildergalerie finden Sie eine Übersicht zu den Situationen der Schweizer Spieler.

Bild 1 / 6 Legende: Stefan Frei (Seattle) Der Torhüter war der erfolgreichste Schweizer in der Regular Season. Der Stammspieler schaffte mit dem 2. Platz in der Western Conference die direkte Conference-Halbfinal-Qualifikation. Imago Bild 2 / 6 Legende: Reto Ziegler (Dallas) Der Genfer qualifizierte sich ebenfalls für die Playoffs. Mit dem 4. Rang musste Ziegler jedoch den Umweg über die «Knockout Round» nehmen. Dort verloren die Texaner mit 1:2 gegen Portland. Imago Bild 3 / 6 Legende: Philippe Senderos (Houston) Die Texaner verpassten mit dem ehemaligen Schweizer Nationalspieler die Qualifikation für die Playoffs relativ deutlich. Senderos selbst war in der Regular Season lange verletzt. Imago Bild 4 / 6 Legende: Francois Affolter (San José) Die San José Earthquakes belegten im Westen den 12. und letzten Rang. Affolter kam nur in 9 von 34 Spielen zum Einsatz. Imago Bild 5 / 6 Legende: Scott Sutter (Orlando) Der einzige in der Eastern Conference unter Vertrag stehende Schweizer belegte mit seinem Team ebenfalls den letzten Rang. Imago Bild 6 / 6 Legende: Jérôme Thiesson (Minnesota) Der Zürcher fiel rund 3 Monate mit einer Beinverletzung aus. Sein Team beendete die Saison auf dem drittletzten Rang und verpasste die Playoffs ebenfalls. Imago