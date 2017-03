Modeste schiesst die Hertha ab – Zuber gewinnt Schweizer Duell

Mit einem Dreierpack ist Kölns Anthony Modeste beim 4:2-Sieg über Hertha Berlin der gefeierte Mann. Neo-Nati-Spieler Zuber bereitet gegen Mehmedis Leverkusen den entscheidenden Treffer vor.

In der 38. Minute erzielte Anthony Modeste für Köln seinen zweiten Treffer zum 3:0. Bereits in der Vorwoche hatte der 28-Jährige doppelt eingenetzt. Heuer sollte es aber nicht beim Doppelpack bleiben. Denn gut eine halbe Stunde vor Schluss traf der Franzose ein drittes Mal. Es waren dies für Modeste die Saisontore 20, 21 und 22. Damit ist er Kölns bester Torjäger seit 20 Jahren – und das bereits am 25. Spieltag. Am Ende siegte der 1. FC gegen Hertha Berlin in einem verrückten Spiel mit 4:2 und kehrte so nach 5 sieglosen Partien auf die Gewinnerstrasse zurück.

Zuber mit wichtigem Assist

Beim Spiel zwischen Hoffenheim und Leverkusen trafen mit Steven Zuber und Admir Mehmedi zwei Schweizer Nationalspieler aufeinander. In eine der Hauptrollen schlüpfte jedoch nur der jüngst von Nati-Trainer Vladimir Petkovic ins Kader berufene Zuber. In der 62. Minute lieferte der 25-Jährige das entscheidende Zuspiel für Sandro Wagner, der nur noch zum 1:0-Endstand der Hoffenheimer einschieben musste.

Die «Bullen» lassen nach

Red Bull Leipzig zog derweil einen schwarzen Tag ein. Der Zweitplatzierte ging in Bremen gleich mit 0:3 unter. Nach der zweiten Niederlage in Serie vepasste es Leipzig, zumindest vorübergehend etwas Boden auf Leader Bayern München gutzumachen. Der Rückstand beträgt weiterhin 10 Punkte.

Sendebezug: Radio SRF 3, Bundesliga-Berichterstattung, 18.03.2017, 17:40 Uhr