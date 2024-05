Denis Zakaria steht der AS Monaco für die letzten drei Saisonspiele nicht mehr zur Verfügung. Was heisst das für die EM?

Legende: Verletzung zur Unzeit Denis Zakaria. imago images/PanoramiC

Denis Zakaria hat sich am Mittwoch im Training verletzt. Der Mittelfeldspieler der AS Monaco sei ausgerutscht und habe sich dabei am Oberschenkel verletzt, berichtete Trainer Adi Hütter im Rahmen einer Medienkonferenz. «Das ist die schlechte Nachricht der Woche. Seine Saison für Monaco ist beendet», so der ehemalige YB-Coach.

Die Verletzung des 54-fachen Nationalspielers kommt zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Ab 14. Juni geht in Deutschland die EURO 2024 über die Bühne. Ob eine Endrunden-Teilnahme für Zakaria in Gefahr ist, konnte Hütter nicht ausschliessen. «Seine EM ist gefährdet», so der Österreicher.