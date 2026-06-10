José Mourinho wird neuer Trainer von Real Madrid. Für den Portugiesen ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte.

Legende: Kann er das Star-Ensemble bändigen? José Mourinho. IMAGO / NurPhoto

13 Jahre nach seinem Abschied kehrt José Mourinho auf die Trainerbank von Real Madrid zurück. Wie sein bisheriger Klub Benfica Lissabon am Dienstagabend bekannt gab, zahlt der Rekordmeister 15 Millionen Euro Ablöse für den 63-Jährigen. Mourinho habe dem Wechsel laut der Mitteilung zugestimmt. Eine Bestätigung der «Königlichen» gab es zunächst nicht.

Mourinho hatte die Madrilenen bereits zwischen 2010 und 2013 trainiert. 2011 gewann er den spanischen Pokal und 2012 die Meisterschaft. Der Portugiese folgt in Madrid auf Alvaro Arbeloa, der die «Königlichen» auch nicht zurück in die Erfolgsspur führen konnte. In der Champions League war der Rekordsieger im Viertelfinal gescheitert, in der Meisterschaft hatte man gegen Barcelona das Nachsehen.

Real war mit Xabi Alonso in die Saison gestartet, nach einem halben Jahr musste der langjährige Mittelfeldstar aber wieder gehen. Immer wieder war über Differenzen mit Starspielern berichtet worden. Auch unter Arbeloa flogen zwischen den Spielern immer wieder die Fetzen.