Müller erleidet Kreuzbandriss beim Torjubel

Bittere Pille für den Hamburger SV: Nicolai Müller hat sich am Samstag bei seinem Torjubel eine schwere Knieverletzung zugezogen. Der Stürmer ist nicht der einzige, der sich auf kuriose Weise verletzt hat.

Am Sonntag teilte der HSV mit, was befürchtet wurde: Müller erlitt am Samstag nach seinem Siegtreffer zum 1:0 gegen Augsburg einen Riss des vorderen Kreuzbandes.

Der 29-Jährige muss mit einer Pause von mindestens einem halben Jahr rechnen.

Müller hatte sich in der 8. Minute bei seinem Jubel das Knie verdreht. Mit schmerzverzerrtem Gesicht blieb er am Boden liegen und musste danach ausgewechselt werden.

Genfs Diogo lässt grüssen

Müller steht mit seinem Unfall nicht alleine da. Vor ihm haben sich auch schon andere Fussballer auf eher kuriose Weise verletzt – auf und neben dem Platz. Hier eine kleine Auswahl:

Am 05.12.2004 passierte es: Diogo verliert den Finger

Paulo Diogo (Servette Genf) lässt sich nach seinem Tor am Zaun feiern. Sein Ehering verhakt sich und reisst ihm den Finger ab.

(Servette Genf) lässt sich nach seinem Tor am Zaun feiern. Sein Ehering verhakt sich und reisst ihm den Finger ab. Martin Palermo (FC Villarreal) jubelt auf der Mauer über ein Tor. Die Mauer bricht ein und dem Argentinier Schien- und Wadenbein.

(FC Villarreal) jubelt auf der Mauer über ein Tor. Die Mauer bricht ein und dem Argentinier Schien- und Wadenbein. Éver Banega (FC Valencia) tankt sein Auto. Der Wagen kommt ins Rollen, Banega will ihn stoppen - mit dem Fuss. Resultat: Fuss gebrochen, sechs Monate Pause.

David Seaman (FC Arsenal) verletzt sich, nomen est omen, beim Angeln. Als er einen 26-Pfünder aus dem Wasser ziehen will, renkt er sich die Schulter aus.

(FC Arsenal) verletzt sich, nomen est omen, beim Angeln. Als er einen 26-Pfünder aus dem Wasser ziehen will, renkt er sich die Schulter aus. Darren Barnard (FC Barnsley) rutscht in der Küche aus - in der Urin-Pfütze seines Welpen. Knie kaputt, fünf Monate Pause.

Sendebezug: Radio SRF 3, Bundesliga-Berichterstattung, 19.08.2017, 17:40 Uhr.