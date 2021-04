Julian Nagelsmann, bisher in Diensten des Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig, tritt bei den Bayern wie erwartet die Nachfolge von Hansi Flick an. Der 33-Jährige erhält einen Vertrag bis 2026. Dies bestätigten die Münchner am Dienstag. Zuvor entsprach der FC Bayern dem Wunsch von Flick und löste den bis ursprünglich 2023 laufenden Vertrag zum Saisonende auf.

Die Münchner bezahlen für Nagelsmann, den Shootingstar der deutschen Trainerszene, angeblich eine Weltrekordablöse von bis zu 25 Millionen Euro. So viel war noch nie für einen Coach bezahlt worden. Der Vertrag von Nagelsmann bei RB hätte noch bis 2023 Gültigkeit gehabt.

Es ist für mich etwas sehr Spezielles, das Traineramt beim FC Bayern zu übernehmen.

«Allein schon Julians Vertragslaufzeit von fünf Jahren zeigt, wie sehr er sich mit dem FC Bayern identifiziert. Ich bin überzeugt davon, dass wir die sportliche Zukunft des FC Bayern zusammen mit Julian Nagelsmann sehr erfolgreich gestalten werden», sagte Bayern-Vorstand Oliver Kahn.

Er verlasse Leipzig «schweren Herzens», betonte Nagelsmann. Er habe aber «nie einen Hehl daraus gemacht, dass mich der Trainerposten beim FC Bayern München reizt und ich diesen Job gerne annehmen würde, wenn sich diese vielleicht einmalige Gelegenheit ergeben sollte. Es ist für mich etwas sehr Spezielles, das Traineramt beim FC Bayern zu übernehmen.»

Flick bald Bundestrainer?

Für Flick ist nun der Weg zum Deutschen Fussball-Bund (DFB) frei. Er gilt als Favorit auf die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw, der sein Amt nach der EM (11. Juni bis 11. Juli) aufgibt. Flick hatte mit den Bayern seit seiner Amtsübernahme im November 2019 sechs Titel gewonnen. Der erneute Gewinn der deutschen Meisterschaft steht kurz bevor.

Flick werde «immer einen Platz in den Geschichtsbüchern des FC Bayern haben», betonte Präsident Herbert Hainer. Die Arbeit bei den Bayern sei ihm, so Flick, «eine sehr grosse Ehre» gewesen.