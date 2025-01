Nach 1,5 Jahren in Wolfsburg

Legende: Schnürt seine Schuhe in der Rückrunde für den FC Augsburg Cédric Zesiger. Imago/FC Augsburg

Cédric Zesiger wechselt bis zum Saisonende leihweise vom VfL Wolfsburg zum Ligakonkurrenten FC Augsburg. Wie die beiden Klubs mitteilten, sicherte sich der Tabellen-13. der Bundesliga zudem eine Kaufoption für den 26-jährigen Verteidiger. Welche Ablösesumme bei einer festen Verpflichtung fällig würde, ist unklar.

Zesiger war im Sommer 2023 von den Young Boys nach Wolfsburg gewechselt, wo er in seiner ersten Saison 23 Spiele bestritten hatte. In der laufenden Spielzeit verlor der vierfache Nationalspieler seinen Stammplatz. In den letzten sechs Partien kam er gar nicht mehr zum Einsatz.