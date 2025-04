Per E-Mail teilen

Legende: Muss sich einen neuen Klub suchen Thomas Müller. IMAGO / kolbert-press

Thomas Müller verabschiedet sich von Bayern München. Der im Sommer auslaufende Vertrag mit dem Stürmer wird nicht verlängert.

Die 35-jährige Klublegende absolvierte für die Bayern 743 Pflichtspiele und erzielte 247 Tore.

Wo Müller seine Karriere fortsetzt, ist noch offen.

Thomas Müller und der FC Bayern München gehen nach 17 Profi-Jahren getrennte Wege: Das verkündete das Münchner Klub-Idol am Samstag auf Instagram.

«Der Verein hat sich bewusst dafür entschieden, mit mir keinen neuen Vertrag für die nächste Saison zu verhandeln. Auch wenn dies nicht meinen persönlichen Wünschen entsprach, ist es wichtig, dass der Verein seinen Überzeugungen folgt», schrieb Müller in einem Brief an die Fans des Rekordmeisters.

Wo seine Zukunft liegt und ob er seine aktive Karriere woanders fortsetzen wird, verriet Müller zunächst nicht. Der Ur-Bayer gehört dem Klub seit 25 Jahren an, 2008 feierte er unter Trainer Jürgen Klinsmann sein Debüt in der ersten Mannschaft.

Müller absolvierte in der Folge 743 Pflichtspiele für den Klub und erzielte dabei 247 Tore. Mit den Münchnern holte er zwölf Meisterschalen, gewann zwei Mal die Champions League und sechs Mal den DFB-Pokal.