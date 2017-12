Nach 18 Siegen: ManCity-Serie reisst bei Crystal Palace

Im 21. Saisonspiel muss Manchester City zum 2. Mal Punkte abgeben. Gegen Crystal Palace kam das Team von Pep Guardiola nicht über ein 0:0 hinaus.

Es hätte nicht viel gefehlt, und Manchester City hätte gar die erste Saisonniederlage einstecken müssen. Doch City-Keeper Ederson parierte in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter von Luka Milivojevic.

So bleibt die Guardiola-Elf auch im 21. Saisonspiel ungeschlagen, musste aber erstmals seit dem 2. Spieltag und dem 1:1 gegen Everton wieder Punkte abgeben.

Aguëro scheitert am Pfosten

Für einmal funktionierte nämlich die Angriffs-Maschinerie des unangefochtenen Premier-League-Leaders nicht wunschgemäss. Entweder agierte die City-Offensive zu unpräzise oder sie blieb in der vielbeinigen Crystal-Palace-Abwehr hängen.

Einem Torerfolg am nächsten kam Sergio Aguëro, sein Abschluss prallte aber am Pfosten ab (28.). So blieb der beste Sturm der Liga erstmals ohne Torerfolg in dieser Saison.