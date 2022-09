Legende: Bald keine Ernstkämpfe in der MLS mehr Xherdan Shaqiri ist mit Chicago Fire vorzeitig aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden. Imago Images/USA TODAY Network

Die 15. Niederlage war die eine zu viel für Chicago Fire und Xherdan Shaqiri. Nach der 2:3-Heimniederlage gegen Charlotte hat das Team des Schweizer Nationalspielers keine Chance mehr, die Playoff-Ränge noch zu erreichen.

Dabei hatte beim Pausenstand von 2:0 noch alles darauf hingedeutet, dass Chicago weiter hoffen darf. Doch in der 96. Minute machte Karol Swiderski mit dem Treffer zum 3:2 für Charlotte die Wende perfekt. Shaqiri war kurz zuvor angeschlagen ausgewechselt worden. Laut seinen Trainer soll er eine alte Oberschenkelverletzung wieder gespürt haben.

Die WM-Form in Lugano finden?

Für Shaqiri, der an keinem der beiden Treffer seines Teams beteiligt war, geht die Saison damit am 9. Oktober nach dem Duell mit New England zu Ende. Die Zeit bis zur WM in Katar (ab dem 20.11.) könnte der 30-Jährige in der Schweiz verbringen. Dank der Partnerschaft mit Chicago soll Shaqiri das Training mit dem FC Lugano bestreiten, wie Nati-Coach Murat Yakin in einem Blick-Interview erklärte.