Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend nach dem 3:2-Sieg von Ronaldos Klub Al-Nassr bei Al-Shabab in der Saudi Pro League. Videoaufnahmen in den Sozialen Medien zeigen den 39-Jährigen, wie er sich nach dem Schlusspfiff die linke Hand ans Ohr legt und dann die rechte mehrfach vor seinem Unterkörper hin- und herbewegt. Die Aktion schien sich gegen Al-Shabab-Fans zu richten.

Ronaldo war offenbar durch «Messi»-Sprechchöre provoziert worden. Saudischen Medien zufolge wird der Vorfall vom Verband untersucht. Ronaldo hatte sein Team mit dem 28. Treffer im 29. Pflichtspiel der Saison per Strafstoss in Führung gebracht (21.). Sein portugiesischer Landsmann Talisca (46./86.) sicherte dem Tabellen-2. den 17. Sieg im 21. Spiel.

Ronaldo ist ein Wiederholungstäter

Ronaldo fiel in seiner Zeit am Persischen Golf nicht zum ersten Mal negativ auf. Erst kürzlich steckte er sich auf dem Weg in die Kabine einen Fan-Schal von Al-Hilal in die Hosen und warf diesen kurz darauf wieder weg. Im letzten April griff er sich nach einer Niederlage gegen denselben Klub an die Genitalien.