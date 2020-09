Legende: War auch schon stolzer auf seinen Klub Lionel Messi. Keystone

«Die Wahrheit ist, dass mich an diesem Punkt nichts mehr überrascht», schrieb Lionel Messi in seiner Abschiedsbotschaft an Luis Suarez auf Instagram. Er war sichtlich angefressen, wie sein langjähriger Teamkollege und guter Freund verabschiedet worden war.

«Du hättest es verdient, verabschiedet zu werden als das, was du bist: einer der wichtigsten Spieler in der Geschichte des Klubs», schrieb Messi: «Und nicht verabschiedet zu werden, wie sie es gemacht haben.»

Umbruch bei Barcelona

Der uruguayische Torjäger fiel dem Umbruch unter dem neuen Trainer Ronald Koeman zum Opfer und unterschrieb beim Ligakonkurrenten Atletico Madrid einen Zweijahresvertrag. Bei seiner letzten Pressekonferenz in Barcelona am Donnerstag verabschiedete sich Suarez unter Tränen.

«Es wird ungewohnt sein, dich in einem anderen Trikot zu sehen und vielmehr gegen dich zu spielen», schrieb Messi in einem Text unter 7 gemeinsamen Bildern. Es werde für ihn sehr schwierig sein, «nicht mehr den Alltag mit dir zu teilen, auf den Plätzen und auch ausserhalb».