Legende: Wollte nur noch feiern Leverkusen-Captain Lukas Hradecky. imago images/Jan Huebner

«Macht das Interview kurz, damit ich es bald geniessen kann», sagte Lukas Hradecky beim Interview klipp und klar. Der Captain von Bayer Leverkusen war nach dem 3:0-Sieg im Topspiel gegen die Bayern bestens aufgelegt und wollte so schnell wie möglich feiern. «Ich brauche keine Ausrede, um was zu trinken», so der Finne. «Ich gehe heute sicherlich in die Altstadt.»

Bayer-Trainer Xabi Alonso hatte da nichts dagegen. «Heute dürfen wir feiern. Vielleicht morgen auch noch», sagte der Spanier: «Aber ab Montag beginnt die Vorbereitung auf das neue Spiel. Das ist Fussball.»

Alonso, von seinem Klub nach der nächsten taktischen Meisterleistung als «El Profesor» geadelt, lässt die Herzen in Leverkusen höher und höher schlagen. In einer Saison, die ihresgleichen sucht, kann «Vizekusen» mit neu 5 Punkten Vorsprung auf den Serienmeister aus München tatsächlich mehr als nur von der Meisterschale träumen.

Alonso als Vater des Bayer-Erfolgs

Zwar benutzt die Worte «Meisterschaft» oder «Titel» in Leverkusen noch immer kaum jemand. Hradecky erklärte: «Das war ein super Schritt in unserem Saison-Marathon. Es sind noch 13 Schritte zu gehen. Wir wissen, dass wir gegen die Bayern konkurrieren. Wir müssen demütig bleiben. Aber wir wissen, was wir können.» Alonso hielt sich bedeckt: «Wir sind natürlich zufrieden. Aber wir haben erst Februar».»

Müller komplett bedient

Konträr war die Stimmung selbstredend bei den Münchnern. Ein «angefressener» Thomas Müller redete sich nach dem 0:3 in Rage und kritisierte seine Mitspieler scharf. «Da fehlen mir, und da können wir unseren Oliver Kahn zitieren, teilweise die Eier und diese Freiheit.» Die Bayern hätten zu verkopft agiert.

Die Leverkusener würden «einfach zocken, die spielen Fussball, die suchen Lösungen», so Müller. Sein Team dagegen spiele «von A nach B, von B nach C – und keiner hat die Freiheit, einfach zu zocken», motzte der Routinier und schob nach: «Man darf den Druck spüren, aber das muss einem Energie geben.»