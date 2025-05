«Kane you believe it?»: Kollektive Freude über Kanes Erlösung

Ursprünglich hätten sich die Bayern-Spieler die Meister-Sause wohl etwas anders vorgestellt. Nach dem vergebenen Matchball am Samstag in Leipzig verhalf am Sonntag Freiburg mit dem Remis gegen Leverkusen den Münchnern zum Gewinn des 34. Meistertitels. Statt auf dem Platz liess man die Korken beim Gemeinschaftsgucken im Restaurant knallen – und feierte im Anschluss eine feuchtfröhliche Party, wie Bilder der Nacht auf Social Media zeigen.

An vorderster Partyfront? Harry Kane natürlich! Der englische Stürmer musste 31 Jahre alt werden, um seinen ersten Titel überhaupt zu gewinnen. Hinter sich hat der 2023 nach München gekommene Goalgetter unter anderem zwei verlorene EM-Finals mit England sowie einen verlorenen Champions-League-Final mit Tottenham.

Das sollte all die Idioten zum Schweigen bringen, die behaupten, Harry Kane habe noch nie etwas gewonnen.

Um seiner Erleichterung nach der «Vollendung» Ausdruck zu verleihen, benötigte Kane erstmal keine Worte. Sekunden nach dem Gewinn der Meisterschaft postete er in den sozialen Medien lediglich ein Pokal-Emoji – und jeder wusste, was gemeint war. «Verdient ist kein Ausdruck», kommentierte der FC Bayern bei X. Das sieht auch die internationale Presse – allen voran die englische – so:

«Daily Mail»: «Der Titel rechtfertigt in gewisser Weise seinen 100-Millionen-Pfund-Wechsel von Tottenham im Sommer 2023, als er seinen geliebten Klub nach 19 Jahren auf der Suche nach dem begehrten Meistertitel verliess. Obwohl Kane einer der produktivsten Stürmer der Neuzeit ist, musste er 15 Saisons – und 694 Spiele – auf diesen Moment warten.»

BBC: «Trotz aller Tore und individuellen Auszeichnungen wurde Harry Kane schon lange dafür kritisiert, dass er nie einen Pokal gewonnen hat. Nach sechs verlorenen Endspielen hat sich die Beharrlichkeit des bescheidenen, aber unerbittlichen Torjägers ausgezahlt.»

The Sun: «Kane you believe it? Harry Kane gewinnt endlich seine erste Trophäe.»

Telegraph: «Das sollte all die Idioten zum Schweigen bringen, die behaupten, Harry Kane habe noch nie etwas gewonnen. Jahrelang hätte Harry Kane jeden seiner persönlichen Rekorde gegen eine erste grosse Trophäe eingetauscht, doch nun hat der Stürmer neben all den Meilensteinen auch die Siegermedaille in der Tasche, um seinen Platz unter den grössten Spielern seiner Generation zu festigen.»