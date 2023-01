Lucien Favre ist nach der Niederlage im Cup gegen den Drittligisten Puy (0:1) seiner Funktionen enthoben worden. Dies bestätigte OGC Nizza am Montagabend. «Er wird immer ein aussergewöhnliches Mitglied der rot-schwarzen Familie sein», schrieb der Klub.

Erfolge nur in 1. Amtszeit

Der Waadtländer war erst im vergangenen Sommer nach Nizza zurückgekehrt, nachdem er den Verein in einer ersten Amtszeit von 2016 bis 2018 unter anderem auf den 3. Platz und in die Champions League geführt hatte. Danach wechselte er zu Borussia Dortmund, wo er im Dezember 2020 nach zweieinhalb Jahren entlassen wurde.

Auch Strassburg entlässt Trainer Box aufklappen Box zuklappen RC Strassburg hat ebenfalls seinen Trainer Julien Stéphan beurlaubt. Auch die Elsässer schieden am Wochenende im Pokal aus.

Bei der Rückkehr an die Côte d'Azur konnte der 65-jährige Favre nicht mehr an seine vorherigen Erfolge anknüpfen. Neben dem Ausscheiden im Cup belegt das Team mit dem Schweizer Jordan Lotomba auch in der Meisterschaft nach 17 Runden nur den 11. Platz.

Nachfolger wird bis auf weiteres der 36-jährige Didier Digard, der im Herbst von der 2. Mannschaft zum Trainerstaff des Fanionteams gestossen war. Bereits damals stand Favre gemäss Medienberichten kurz vor der Entlassung, eher er seinen Kopf mit 7 Spielen ohne Niederlage nochmal aus der Schlinge zog. Nach der Cup-Schmach in Puy war die Klubführung nun aber mit der Geduld am Ende.